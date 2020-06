Manu Payet sur Virgin Radio : Camille Combal lui adresse un message

La nouvelle a été un coup dur pour les fans de la matinale de Virgin Radio. Après plusieurs années, Camille Combal a pris la décision de partir : "C’est ma décision. Je suis dans ma sixième année de matinale, c’est énorme. On a vécu des trucs de fou et créé un lien dingue avec les auditeurs. Je ne veux pas lasser les gens. Chaque année je me pose la question de l’usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose. Ce n’est pas le cas mais je préfère arrêter au bon moment. Il ne faut jamais dire jamais ! J’y reviendrai peut-être. Je dois beaucoup à la radio, c’est l’une des activités qui m’amuse le plus, et à Virgin", a expliqué l’animateur de TF1 auprès du Parisien. Et ce lundi 8 juin, le successeur de Camille Combal a été révélé. Et c’est finalement Manu Payet qui a été choisi.

"Ça va être canon"

Face à la nouvelle, Camille Combal a rapidement réagi sur la Toile. L’animateur a tenu à féliciter le comédien de 44 ans : "Bienvenue Manu !!!!! Ça va être canon !!!! Je te souhaite de prendre autant de kif que nous. Prends soin des meilleurs auditeurs au monde ! Et cette belle équipe douce et suave... Promis je laisse le studio dans l'état d'hygiène dans lequel je l'ai trouvé en arrivant", a écrit Camille Combal. De son côté, Constance Benqué, présidente de Lagardère News, a expliqué au Parisien le choix de Manu Payet pour prendre la relève : "Une personnalité aussi talentueuse que sympathique qui saura mettre ses multiples facettes au service de nos auditeurs et de ce rendez-vous incontournable. Je suis convaincue qu'il saura réveiller nos auditeurs avec la bienveillance, l'humour et la proximité qui le caractérisent".

Par Alexia Felix