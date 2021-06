Manuela Lopez atteinte d'une maladie cardiaque : cette nouvelle opération qu'elle doit subir

Révélée dans "Hélène et les garçons" et récemment vue dans "Les Mystères de l'amour", Manuela Lopez a dernièrement connu de nombreux soucis de santé. Diagnostiquée d'une cardiomyopathie aiguë en 2007, elle a été victime d'une crise cardiaque en 2017 et a surmonté un cancer en 2019. Le 28 février dernier, l'actrice de 48 ans avait annoncé son hospitalisation. "Atteinte d'une cardiomyopathie associée à la Tako-Tsubo atypique (NDLR, appelé le 'syndrome des coeurs brisés'), je fais de mon mieux depuis plusieurs semaines pour sortir de ce cercle infernal de récidives de myocardites et me bat chaque jour", postait-elle sur Instagram.

Quelques jours après, Manuela Lopez avait donné de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital. "Le protocole suit son cours. Je ne suis pas tout le temps à l'hôpital, mais là j'en profite parce que je m'ennuie entre deux soins... Ce n'est pas un centre de thalasso non plus", disait-elle. Et de poursuivre : "J'essaie de le voir différemment, de le vivre différemment, de le vivre comme je peux surtout pour occulter les examens parfois un peu lourds. Donc voilà, le protocole suit son cours, j'en ai jusqu'à juillet". À noter qu'un défibrilateur automatique lui a été posé à côté du coeur.

Une opération qui n'est pas sans risque

Ce mercredi 30 juin 2021, Manuela Lopez s'est de nouveau confiée sur son état de santé. En effet, elle a annoncé à ses fans sur Instagram devoir à nouveau être opérée. Dans une vidéo postée sur sa page, elle en a dit plus sur cette intervention. "Bon bah voilà. C'est le grand jour J pour moi, grosse opération. On va m'enlever la reconstitution osseuse que j'ai dans la mâchoire pour éviter toutes les bactéries qui pourraient aller au coeur, donc j'ai un peu les chocottes, parce qu'on peut avoir un choc cardiaque", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "J'espère que vous êtes avec moi et que vous me soutenez. C'est un peu con de partager ça, mais toujours mieux que le popo du matin. En tout cas, j'ai les jetons, donc je compte sur vous pour m'envoyer plein, plein, plein de bonnes ondes". Sa communauté n'a pas manqué de répondre favorablement à sa demande. "Plein de courage ma belle", a posté un internaute. "Je pense à toi et je suis de tout coeur avec toi. Courage ma belle Manuela et plein d'ondes positives", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV