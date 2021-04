Manuela Lopez hospitalisée : elle donne des nouvelles à ses fans

Manuela Lopez a connu de nombreux soucis de santé. Diagnostiquée d’une cardiomyopathie aiguë en 2007, elle a été victime d’une crise cardiaque en 2017, et a surmonté un cancer en 2019. Le 28 février dernier elle annonçait son hospitalisation : “Atteinte d’une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique, je fais de mon mieux depuis plusieurs semaines pour sortir de ce cercle infernal de récidives de myocardites et me bat chaque jour”.

Le protocole suit son cour

Jeudi 1er avril 2021, la comédienne de 48 ans a donné de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital. “Le protocole suit son cours. Je ne suis pas tout le temps à l’hôpital mais là j’en profite parce que je m’ennuie entre deux soins. Enfin deux soins... Ce n’est pas un centre de thalasso non plus”, a-t-elle expliqué à ses fans. “J’essaie de le voir différemment, de le vivre différemment, de le vivre comme je peux surtout pour occulter les examens parfois un peu lourds. Donc voilà, le protocole suit son cours, j’en ai jusqu’à fin juillet”, a-t-elle conclu.

Par Sarah Chelly