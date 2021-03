Manuela Lopez (Les Mystères de l’amour) malade et de retour à l’hôpital, elle se confie

Manuela Lopez a donné de ses nouvelles. L’actrice découverte dans les années 90 grâce à la série Hélène et les garçons est atteinte depuis 2007 d’une cardiomyopathie aiguë, maladie qui avait provoqué une crise cardiaque à l’actrice. Assez discrète ces derniers temps, Manuela Lopez est sortie de son silence pour donner de ses nouvelles sur Instagram. Malheureusement pour l’actrice, elle est de retour à l’hôpital : "Des news.. Atteinte d'une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique, je fais de mon mieux depuis plusieurs semaines pour sortir de ce cercle infernal de récidives de myocardites et me bat chaque jour", a confié Manuela Lopez en légende d’une photo d’elle sur son lit d’hôpital.

"Besoin de vos ondes positives"

Manuela Lopez poursuit dans son post : "Merci à mes cinq cardiologues dont trois professeurs, grâce à leur consensus feront tout pour que de nouveau je puisse vivre normalement. Merci à vous tous pour votre soutien. Besoin de vos ondes positives. Je vous embrasse fort et surtout prenez soin de vous". Son état de santé avait forcé Manuela Lopez à mettre sa carrière sur pause en 2016, avant de revenir deux ans plus tard. Auprès de Télé Star, Manuela Lopez avait fait des confidences : "Je dois prendre des médicaments et me reposer. J'ai la chance d'être suivie par les meilleurs professeurs de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, qui m'ont été conseillés par Jean-Luc Azoulay".

