Marc Lavoine en froid avec Pascal Obispo : comment The Voice les a réconciliés

C'est une nouvelle saison de "The Voice" que les téléspectateurs attendent avec impatience et qui se dévoile sur les réseaux sociaux. Début décembre, les nouveaux coachs de cette édition 2020 ont été présentés par TF1. Exit Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc. Pour cette neuvième saison totalement repensée, la production a fait appel à Marc Lavoine, Pascal Obispo, Amel Bent (déjà présente dans "The Voice Kids") et Lara Fabian.

Dans une interview accordée à Gala, cette dernière s'est confiée sur cette nouvelle aventure. "J'ai été contactée cet été, alors que j'étais en vacances en Italie. Je venais d'annoncer que je ne pouvais pas reconduire ma participation à 'La Voix', la version canadienne de 'The Voice', parce que je pars en tournée mondiale. Matthieu Grelier (...) m'a proposé de rejoindre le jury français", a-t-elle dit. Pour promouvoir cette saison 9 de "The Voice", TF1 a vu les choses en grand. Depuis quelque temps, la chaîne diffuse une bande-annonce futuriste dans laquelle les quatre coachs se préparent à l'affrontement afin de dénicher LA plus belle voix de France.

"J'ai re-rencontré ce type-là"

Dans une interview à Télé-Loisirs, Marc Lavoine s'est lui aussi confié sur cette saison de "The Voice". Il en a profité pour évoquer ses rapports avec Pascal Obispo, coach comme lui dans l'émission. "Je le connais depuis longtemps... On n'a pas toujours eu des bons moments tous les deux... Il le sait et je le sais. On a cette chance de se dire la vérité", a-t-il révélé. Le chanteur de 57 ans a ensuite expliqué comment ils ont fini par se "retrouver" lors d'un numéro exceptionnel de "Taratata" diffusé sur France 2 en février dernier pour le Téléthon. "Cette émission a été forte (...) On avait alors re-flirté Pascal et moi", a-t-il continué.

Puis "The Voice" les a à nouveau réunis. Un tournage au cours duquel Marc Lavoine a découvert une nouvelle facette du chanteur. "Des gens sont venus sur le plateau de 'The Voice' et ont révélé Pascal Obispo dans ces positions, dans son passé, dans son chemin. J'ai découvert des parties de lui que je ne connaissais pas. Je suis heureux de voir et d'entendre Pascal, comme cela, un peu démonté. Je l'ai vu déstabilisé, fendre l'armure... Dans 'The Voice', on est retombés dans les bras l'un de l'autre. Quand on connaît quelqu'un et qu'on refait une rencontre, c'est vachement important. J'ai re-rencontré ce type-là", a-t-il expliqué.

Par Non Stop People TV