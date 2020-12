Marc Lavoine : Les tendres confidences de sa fille sur sa carrière

Le talent semble se transmettre de génération en génération dans la famille Lavoine. Âgée de seulement 22 ans, la fille du chanteur français sait ce qu'elle veut et met toutes les chances de son côté pour y parvenir. Yasmine Lavoine a toujours désiré devenir actrice et son rêve est enfin devenu réalité, sans l'aide de personne. La jeune femme, particulièrement déterminée, a fait ses premiers pas dans l'univers du septième art, dans la série Kepler(s), aux côtés de Marc Lavoine. Après cette belle expérience, elle sera de nouveau sur le petit écran dès ce 25 décembre. Yasmine Lavoine sera à l'affiche du téléfilm Big Five de Gilles de Maistre, diffusé le soir de Noël sur France 2. Pour cette occasion, la fille de Marc Lavoine a fait quelques confidences à Télé Star et est revenue sur sa relation avec son père.

"je voulais jouer Mary Poppins à Broadway"

De tendres confidences. Yasmine Lavoine a tout d'abord expliqué à Télé Star : "Le cinéma m'a toujours fait rêver. À 12 ans, je voulais jouer Mary Poppins à Broadway, juste pour voir si j'en étais capable." La jeune femme a ensuite évoqué la réaction de son père concernant sa carrière : "Avec mon père, par pudeur, on parle très peu de travail. D'autant que j'ai toujours voulu y arriver par mes propres moyens. Il a commencé à me prendre au sérieux quand j'ai tourné Kleper(s), la série de France 2, avec lui. Un jour, il est entré dans ma chambre et a vu le scénario couvert de notes sur chaque page. C'est là qu'il a compris." En tout cas, Marc Lavoine est un père très fier de sa fille, qui a accompli un de ses rêves !

Par Solène Sab