Marc Lavoine papa : que sait-on de son fils aîné, Simon ?

La dixième saison de "The Voice" a démarré le 6 février dernier sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux talents, mais aussi de retrouver Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Le jour du lancement du télé-crochet sur les écrans, le chanteur de 58 ans avait posté un long message sur ses réseaux sociaux. "L'édition passée fut une découverte perpétuelle, une expérience collective et personnelle unique. Considérer que la voix des gens doit être entendue, c'est une exigence, une responsabilité. Je n'aurais pas pu la prendre sans avoir la modestie d'apprendre, d'écouter et de partager", disait-il.

Et de poursuivre : "Je suis ému de pouvoir écouter à nouveau des voix d’hommes et de femmes venus de toutes les régions de France et de toutes les classes sociales. C’est la vertu de la poésie et de la musique, comme toutes formes d’art, que de permettre ces passerelles entre nous et l’autre. Je suis heureux de participer à ce projet-là".

Un fils aîné discret

Sur sa vie privée, Marc Lavoine reste discret. Après sa séparation d'avec Sarah Poniatowski en mars 2018 - avec laquelle il a eu trois enfants - l'interprète du titre "Elle a les yeux revolver" s'est remarié en juillet 2020 avec la romancière Line Papin. Avant ça, au début des années 1980, Marc Lavoine était en couple avec le mannequin américain Denise Pascale - morte d'un cancer en décembre 2017. De leur union est né en mars 1986 un fils prénommé Simon. En février 2020, dans "The Voice", le chanteur avait fait de rares confidences sur sa progéniture. "Je ne vais pas te sortir les violons. Moi j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. ll écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi", disait-il à un talent.

Simon Lavoine n'est pas aussi connu que son père. À dire vrai, il est très discret. Il a déjà travaillé avec Marc Lavoine dans la série "Crossing Lines", diffusée sur TF1 en 2013. Mais c'est vers la musique que le jeune trentenaire s'est tourné. Nos confrères de Gala ont trouvé des informations sur son profil Linkedln. En effet, il y est indiqué qu'il exerce le métier de producteur de musique depuis 18 ans, et qu'il est basé à Paris.

Par Non Stop People TV