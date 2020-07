Marc Lavoine s'est marié en secret avec Line Papin

Ils se sont dits oui ! Marc Lavoine a épousé ce samedi 25 juillet sa chérie, Line Papin rapporte le magazine Public. L'artiste de 57 ans a convolé en justes noces avec sa belle ce matin à la mairie du Ve arrondissement de Paris. Malgré une différence d’âge assez conséquente entre eux (elle a 24 ans), les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis leur rencontre dans une émission de radio.

Quand le premier roman de Line Papin "L'Éveil" est sorti en 2016, Marc Lavoine avait choisi de l'interviewer sur France Inter dans "Carte blanche". "C'est vrai que ce livre est devenu mon livre de chevet...", avouait-il alors. "Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plaît, acceptez mon invitation à dîner' et puis voilà", racontait-il à Télé Loisirs en mars dernier.

Déjà marié par le passé et père de quatre enfants

De 33 ans sa cadette, Line Papin est originaire d'Hanoï au Vietnam. C'est une romancière multi-diplômée. Après une hypokhâgne et une khâgne en classe préparatoire littéraire, elle a fait des études d’histoire de l’art et du cinéma à la Sorbonne. Très discrète, elle fuit les médias. C'est la troisième femme du chanteur qui a déjà épousé par le passé Sarah Poniatowski et Denise Pascal. Il est père de quatre enfants : Yasmine, Roman, Simon et Milo.

D'après Public qui cite "une source", "Line, qui est à peine plus âgée que sa fille aînée Yasmine, a fini par se faire une place et se faire accepter, sans rien bousculer".

