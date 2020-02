Marc Lavoine vs Enora Malagré : pourquoi ils se sont violemment clashés

Présent chaque samedi soir sur TF1 avec "The Voice", Marc Lavoine s'était retrouvé face à Sandrine Quétier dans "De quoi j’me mêle" le samedi 25 janvier. L'ancienne animatrice de la chaîne qui avait décidé de se consacrer à sa carrière de comédienne, est alors revenue sur son départ de la télévision. En évoquant l'impact de l'âge d'une femme dans sa durée dans le métier, Sandrine Quétier a voulu connaître l'avis d'Enora Malagré. Avec son franc-parler, la chroniqueuse a dévoilé son opinion : "Le système de la télé est à vomir en fait (...) Moi je suis évidemment beaucoup plus grossière que Sandrine mais c’est une évidence qu’à partir de 40 ans (...) vous êtes bonne à jeter aux toilettes quand on fait de la télé… Ce qui n’est pas le cas d’un homme (...) C’est le milieu le plus sexiste qui soit, enfin un des milieux les plus sexistes, et on vous fait clairement comprendre que de toute façon si vous songez à ne pas partir, on va vous dégager de toute façon".

Marc Lavoine et Enora Malagré en plein débat

Des propos qui ont interpellé Marc Lavoine. "Je connais rien mais… Vous faites de la télé et vous crachez sur la télé !", s'est étonné le chanteur qui a partagé son point de vue : "En voyageant, en regardant les télés de l’extérieur, je trouve qu’à la télé il y a quand même des endroits aujourd’hui - chez Ruquier, ici chez Naulleau -, où on peut s’amuser à regarder des choses intéressantes. Il me semble quand même qu’Anne Sinclair a fait une grande carrière à la télévision et je ne crois pas que ce soit un homme non plus (...) Je suis extrêmement féministe et je pense que c’est vrai, tu as raison, la société est très en retard sur les femmes… Moins en France que dans d’autres pays mais encore en France beaucoup quand même. Malgré tout, j’aime pas trop utiliser le système binaire de la comparaison". D'accord sur ce point de vue, Enora Malagré s'est ensuite défendue sur ses propos : "Je ne tape sur personne, je tape sur un système qui est le système français". Devant Marc Lavoine qui lui a rappelé que Sandrine Quétier est partie d'elle-même de TF1, la chroniqueuse a rétorqué : "Non. J’ai dit qu’on avait pensé à la remplacer, ce dont elle a aussi entendu parler (…) Après c’est aussi mon droit de trouver que c’est un système un peu archaïque !".

Par Marie Merlet