Marc-Olivier Fogiel explique l’arrivée de Maxime Switek sur BFMTV

Après plusieurs années au sein de l’équipe de C à Vous, Maxime Switek a finalement fait ses adieux au programme de France 5. Le chroniqueur d’Anne-Elizabeth Lemoine va présenter la tranche du soir 22h-minuit sur BFMTV. Et le 26 juin dernier, Maxime Switek a fait ses adieux à l’équipe de C à Vous : "Un merci tout particulier à Pierre. Jamais je n'aurais imaginé avoir un voisin comme toi à la rédac. Ça fait six ans qu'on est voisins, Pierre. Merci pour le regard que tu as posé sur moi. Merci Marion pour ta bienveillance quotidienne et sans faille. Merci Antoine d'avoir été là quand je n'étais pas là, et d'avoir été là, à côté de nous, dans la rédac'. Un merci tout particulier à Pierre. Jamais je n'aurais rêvé avoir un voisin comme toi dans la rédac'. Ça fait six ans qu'on est voisins, et merci pour le regard que tu as posé sur moi. Merci à tous ceux qui ont été là dans les années précédentes, merci à mon équipe. On passera les 2.700 magnétos un jour !".

"Je veux que les tranches soient mieux incarnées"

En attendant de retrouver Maxime Switek sur BFMTV, Marc-Olivier Fogiel, le nouveau patron de BFMTV, a fait des confidences sur l’arrivée du journaliste dans son équipe. Lors d’une interview avec nos confrères du Parisien, Marc-Olivier Fogiel a expliqué sa décision d’embaucher Maxiùe Switek : "C’est important de continuer à développer de nouveaux talents en plus de nos piliers. Je veux que les tranches soient mieux incarnées, que notre antenne soit plus lisible. Son émission commencera à 22 heures et devrait s'appeler "22h Max". Ce sera une autre façon de revisiter l'actu du jour, avec de nouveaux chroniqueurs". Marc-Olivier Fogiel a par ailleurs révélé ce qui allait changer dès la rentrée : "On va renforcer les matinées : Bruce Toussaint présentera le « Live Toussaint », avec une séquence de réponses aux questions des téléspectateurs. Et, nous créons une nouvelle tranche de 19 à 21 heures, "120% news" présentée par Alain Marschall. Ce sera toute l'actualité en deux heures, avec de nombreuses rubriques".

Par Alexia Felix