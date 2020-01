Marc-Olivier Fogiel "à fond" : Bruce Toussaint se confie sur le patron de BFMTV (exclu vidéo)

À la tête de l’émission "Tonigt Bruce Infos" chaque soir sur BFMTV, Bruce Toussaint a pu retrouver un de ses anciens collègues, Marc-Olivier Fogiel. En effet, le journaliste a été nommé le 24 avril 2019 directeur général de la chaîne d’information en continu. L’ancienne figure de RTL a pris ses fonctions en juillet dernier. "J’ai été bien accueilli. J’ai senti une très forte attente et de la bienveillance, mais aucun problème de crédibilité : mes onze années d’info au quotidien à Europe 1 puis à RTL ont payé", indiquait le nouveau patron de BFMTV dans les colonnes du Parisien en août. Un point de vue partagé par Bruce Toussaint. "Pour moi qui suis un personnage d’antenne et pour tous les autres qui sont à l’antenne sur cette chaîne, je pense que c’est formidable d’avoir un patron qui sait à ce point ce que c’est que de présenter une émission, être vraiment au contact de l’antenne, de l’actualité au jour le jour", témoigne le journaliste qui se dit "très content de l’avoir retrouvé". Les deux hommes se sont en effet connus quand ils travaillaient tous les deux au sein du groupe Canal +.

Les retrouvailles de deux anciens de Canal +

"Ce n’est pas un dilettante. […] Il est très impliqué comme il a toujours été là où il est passé", continue Bruce Toussaint sur Non Stop People. "On se voit beaucoup, on se parle beaucoup, il est comme je l’ai toujours connu, c’est-à-dire à fond", ajoute l’ancien matinalier d’Europe 1. Pas question cependant pour Marc-Olivier Fogiel de revenir à l’antenne. "Être directeur général, c’est un poste à temps plein. Je ne ferai pas d’antenne à côté. Je vais désormais accompagner les équipes. Et c’est un sacré boulot", déclarait-il toujours dans Le Parisien.

Par Ambre L