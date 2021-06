Marc-Olivier Fogiel outré par la participation de Véronique Genest dans le téléfilm tiré de son livre

Véronique Genest n'a pas la langue dans sa poche. En 2018, la comédienne avait choqué tout le monde en donnant son avis sur la gestation pour autrui (GPA). "Dans vingt ans, les enfants diront : 'Dis papa, qui c'est maman ? Pourquoi elle m'a vendu ?'", écrivait l'ancienne star de "Julie Lescaut" sur Twitter. Un avis tranché qui ne l'a pas empêché d'accepter un rôle dans la nouvelle fiction de France 2 : "L'appel de la cigogne". Ce téléfilm est une adaptation du livre "Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?" écrit par Marc-Olivier Fogiel.

Dans cet ouvrage, Marc-Olivier Fogiel évoque son expérience de la GPA et récolte aussi de nombreux témoignages. Avec son mari François Roelants, ils ont fondé une famille en ayant recours à cette pratique aux États-Unis car elle est tout simplement interdite en France. Ils sont aujourd'hui papas de deux filles, prénommées Mila et Lily. Leur recours à la GPA aurait coûté plus de 100 000 euros.

"C'était Michèle Bernier qui devait jouer"

En apprenant la participation de Véronique Genest à cette fiction, Marc-Olivier Fogiel n'a su cacher son embarras. "Alors là c’est la meilleure ! Je viens de l’apprendre ! C’était Michèle Bernier qui devait jouer. Manifestement le budget doit être confortable pour que Véronique Genest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk", a tweeté l'actuel directeur général de BFMTV.

Marc-Olivier Fogiel n'est pas le seul à être ulcéré. "La nature humaine ne me surprend plus mais me désespère de plus en plus. Soutien à Marc-Olivier", "Vous n'avez pas votre mot à dire ?", peut-on lire dans les réactions. Certains appellent même au boycott du téléfilm au moment de sa diffusion.

Alors là c’est la meilleure ! Je viens de l’apprendre ! C’etait @Bernier_Michele qui devait jouer. Manifestement le budget doit être confortable pour que @veroniquegenest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk https://t.co/Nn4CnRI3Zp — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) June 10, 2021

Par Matilde A.