Margaux éliminée de N'oubliez pas les paroles, Nagui bouleversé

Moment d'émotions sur le plateau de "N'oubliez pas les paroles" diffusé sur France 2. Margaux a marqué l'histoire en enchaînant les victoires. Elle est devenue la plus grande maestro de l'émission. Si son parcours était exemplaire, elle a malheureusement été éliminée ce lundi 3 février après 59 victoires. L'imbattable candidate n'a pas su retrouver les paroles de "Je suis de celles" de Bénabar alors que son adversaire du jour, Séverine a fait un sans-faute. Elle a finalement été contrainte de patienter dans le fauteuil. Même si l'espoir était encore présent pour la jeune femme, elle a été éliminée à cause de la chanson "Toute la pluie tombe sur moi" de Sacha Distel, dont elle ne connaissait pas un mot, comme sa candidate rivale. Elle a alors chantonné les mots que tous les téléspectateurs redoutaient "Et c'est fini pour moi aujourd'hui" lorsque les paroles se sont arrêtées sur l'écran.

NAGUI AVAIT LA LARME À L'OEIL



Lorsque Margaux a tendu son micro d'argent à Séverine, Nagui a lâché : "L'incroyable arrive... Mais ça devait bien arriver un jour ! Margaux s'en va". L'émotion était intense et Nagui a réconforté sa candidate, la larme à l'œil, en lui chuchotant quelques mots à l'oreille après sa défaite. Margaux a alors révélé bouleversée : "Je ne pleure pas parce que je suis triste au contraire. Je suis super contente pour toi, a-t-elle déclaré à son adversaire. Je pleure car c'est la fin d'une énorme aventure pour moi. Je ne pensais tellement pas arriver jusque-là c'est fou... C'est beaucoup d'émotion je suis désolée.". Ses dernières paroles ont été applaudies par le public et par son amoureux, Antoine, venu l'accompagner. Nagui a alors répondu à la championne de "N'oubliez pas les paroles" : "On la ressent nous aussi cette émotion (…) Du fond du cœur bravo ! Tu es une belle personne !". Un message fort et adorable. Avant de quitter le plateau sous une haie d'honneur, celle qui a empoché la somme de 530.000 euros a encouragé celle qui a pris sa place : "Tu mérites totalement ta victoire et je suis super contente pour toi. Bravo et je te souhaite de vivre à fond ton aventure car même 59 émissions ça passe hyper vite en fait". Margaux aura marqué les esprits mais sera rapidement de retour pour les Masters de l'émission.

Après 59 victoires, ça y est c'est la fin de l'incroyable aventure de Margaux dans @NOPLPoff ! Un immense bravo à la plus grande maestro de l'histoire de l'émission ! #NOLPL



