Margaux en couple : la championne de N’oubliez pas les paroles dévoile son petit ami

Margaux est l'une des nouvelles stars de la télévision. Encore inconnue il y a quelques semaines, la jeune femme est devenue la grande championne de l'émission phare de France 2, présentée par Nagui, "N'oubliez pas les paroles". Elle enchaine les victoires et rien ne semble l'arrêter pas même son petit-ami, qu'elle décrit comme un "chat noir". D'ailleurs, il y a quelques temps, l'experte de "N'oubliez pas les paroles" avait promis que son chéri viendrait la soutenir en plateau qu'au moment où elle deviendrait la grande championne du jeu télévisé. Elle a aujourd'hui atteint son objectif en décrochant plus de 53 victoires et en amassant la "modique" somme de 468 000 euros. D'ailleurs, lors de l'émission du mercredi 29 janvier, Antoine, l'homme qui partage sa vie, a enfin eu le privilège de l'accompagner... mais pas sur le plateau !

Nagui, qui est détesté par Richard Berry, a accepté qu'Antoine, le petit-ami de Margaux l'accompagne sur l'émission mais à une seule condition, qu'il reste en loge... Habituellement, la maestro de "N'oubliez pas les paroles" était accompagnée de sa mère qui semble lui avoir porté chance jusqu'à présent, puisqu'elle a toujours gagné. Cependant, ce mercredi 29 janvier, Margaux a fait exception à la règle et a présenté Antoine, avec qui elle file le parfait amour depuis plus de deux ans. La jeune femme a d'ailleurs expliqué avec humour : "La belle étoile est partie et le chat noir est là". A cela, Nagui a tenu à apporter une précision au public de son émission : "Comme je reste quand même le patron sur ce plateau et comme on veut votre bien, j'ai interdit l'entrée du plateau à Antoine. Quand Antoine est là, elle perd. Antoine est dans la loge, voilà !". Une caméra présente dans les loges a tout de même dévoilé le visage d'Antoine que tous les spectateurs espéraient découvrir. Le présentateur de France 2 a par ailleurs ajouté en riant : "Tant que vous n'avez pas franchi les 500 000 euros, il n'entrera pas sur le plateau parce que je ne voudrais pas imaginer qu'Antoine soit là et que vous perdiez là, maintenant... mais c'est la fin du couple". Les 500.000 euros ne sont pas si loin et Antoine pourrait donc avoir l'autorisation de se rendre sur le plateau.

