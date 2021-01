Marianne James en larmes : Jarry lui fait une touchante déclaration dans La Boîte à Secrets

Ce vendredi 22 janvier 2021, Faustine Bollaert était à la tête d’un nouveau numéro de "La Boîte à Secrets" sur France 3. Dans cet épisode inédit, l’animatrice a recueilli les confidences de trois personnalités aux univers bien différents : Claudio Capéo, Cyril Féraud et Marianne James. Cette dernière a d’ailleurs eu droit à la visite surprise de son ami Jarry. Pour l’occasion, l’humoriste récemment menacé de mort a adressé une touchante déclaration à la jurée de "La France a un incroyable talent".

"Je comprends pourquoi je t'ai tant aimé"

"Tout commence un matin où nos regards se croisent pour la première fois. C'est dans cette gare que je rencontre la femme, l'artiste, la petite fille et bientôt l'amie", commence Jarry avant de poursuivre : "Moi je te regarde, touché. Je te regarde et je me dis : 'si seulement j'était hétérosexuel'. Je te regarde encore et je sais que derrière cette femme forte se cache une petite fille qui rêve d'un monde uni, qui se bat pour que nos différences soient notre force (...) Dans le train, nous parlons de nos vies, de nos parcours, de nos peurs et de nos doutes. A ce moment-là, je comprends pourquoi je t'ai tant aimé. Nous nous rendons compte que nous avons perdu nos papas la même année (...) Je t'aime". Des mots forts pour Marianne James qui n’a su contenir ses larmes. Marianne James a ensuite enlacé Jarry avant que ce dernier ne quitte le plateau. Encore une fois, l’émotion était vive sur le plateau de "La Boîte à Secrets".

Par Matilde A.