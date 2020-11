Marie-Ange Casta maman : la femme de Marc-Antoine Le Bret publie une photo de leur bébé

Lætitia Casta est à nouveau tata : sa petite sœur Marie-Ange Casta vient de donner naissance à son deuxième enfant ! Ce dimanche 8 novembre 2020, celle qui est actrice, mannequin et styliste a surpris ses nombreux abonnés en postant la photo d’un bébé. Un adorable cliché qui laisse entrevoir les pieds d’un nourrisson, emmitouflés dans d’adorables chaussons en laine grise. "1 mois de toi." écrit Marie-Ange Casta en légende de la photo, pour faire comprendre qu’elle est devenue maman en octobre dernier.

Si ses fans n’ont pas manqué de la féliciter en masse, son mari, l’humoriste Marc-Antoine Le Bret a lui aussi réagi et a écrit : "De nous" pour répondre à la légende de sa jolie épouse. Si l’humoriste de 35 ans et l’actrice de 30 ans ne se sont jamais affichés ensemble, nous avons appris le mariage en Corse en juin 2019. Et s’ils ont misé sur la discrétion au sujet de leur histoire d’amour et de leur mariage, ils ont également passé sous silence le fait que la comédienne était enceinte…

Un deuxième bébé pour Marie-Ange Casta

Même en annonçant la naissance de son enfant, Marie-Ange Casta a joué la carte du mystère en ne donnant aucune information sur le sexe du bébé… et la tenue ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une petite fille ou d’un petit garçon ! Les gros nœuds sur les chaussettes et les motifs fleuris du pantalon insinuent-ils qu’il s’agit d’une petite fille ?

À 30 ans, Marie-Ange Casta est déjà maman d’une petite fille prénommée Catalina, née en 2013. Encore une fois, la mannequin avait préféré taire l’identité du papa. "Si Catalina n’était pas prévue, elle était plus que désirée" avait-elle simplement déclaré au magazine Milk alors qu’elle faisait la couverture avec sa fille.



Par E.S.