Marie-Anne Chazel : pourquoi regarder Les Bronzés la déprime

Elle est l'une des figures incontournables de la troupe du Splendid. À 68 ans, Marie-Anne Chazel a marqué la télévision et le cinéma français de par ses rôles, notamment dans "Les Visiteurs", "Le Père Noël est une ordure" ou encore "Les Bronzés". Elle a aussi fait les gros titres de la presse people pour sa relation avec Christian Clavier. Une histoire d'amour sur laquelle elle était revenue lors d'un entretien accordé à TV Magazine en 2013. L'actrice était alors en pleine tournée promotionnelle pour le téléfilm "Le Boeuf Clandestin". Elle avait alors confié regretter les critiques passées autour de leur couple et de leur amitié avec Nicolas Sarkozy.

"Les artistes sont des gens qui sont là pour fédérer plutôt que diviser. On a le droit, chacun, d'avoir des points de vue, mais je n'ai pas besoin que ça prenne la place de mon métier. Je n'ai jamais eu de vocation politique, mon métier me suffit pour m'exprimer", disait-elle. Et de poursuivre : "Christian Clavier est un homme très passionné de politique et il a eu un énorme succès et, en France, le succès n'est pas toujours très apprécié (...) En France, on ne peut pas toujours dire ce qu'on a envie de dire (...) On n'est pas très libres".

"Ce succès relève du mystère"

Quelques années plus tard, en 2017 précisément, Marie-Anne Chazel s'était confiée à Faustine Bollaert dans "Le goûter de Faustine", pastille diffusée sur le site Femme Actuelle. Pendant cet échange, la comédienne était revenue sur son rôle emblématique de Gigi dans la série de films "Les Bronzés". "Quand je réalise que des jeunes de 12 ans connaissent mieux que moi les répliques des Bronzés. En ce qui me concerne, pour dire vrai, j'ai tout oublié", confiait-elle.

Elle expliquait ensuite pourquoi regarder "Les Bronzés" la déprime. "Je n'aime pas me regarder, être ramenée au passé, à cette époque où nous étions plus jeunes... Ça me donne le cafard. Mais je demande quand même les chiffres de l'audimat, c'est ma petite coquetterie. Pour moi, ce succès relève du mystère. Quelle chance incroyable ! Mais je comprends mieux aujourd'hui pourquoi ces films ont marché : ils parlent aux gens", disait-elle.

Par Non Stop People TV