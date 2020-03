Marie-Claude Pietragalla : Que devient l’ancienne jurée de Danse avec les stars ?

Ce soir c'est le grand coup d'envoi de la troisième saison de la série "Les Bracelets rouges" et cette année, on retrouvera encore de nombreuses célébrités telles qu'Aure Atika, Matthieu Madenian, Azize Diabaté ou encore Marie-Claude Pietragalla.

L'ancienne jurée de Danse avec les Stars a quitté l'émission en 2017 après cinq années de bons et loyaux services. Il y a quelques mois, la danseuse étoile rejoignait le jury de l'émission Prodiges.

"Prodiges correspond à ce que j'aime, à la transmission à la jeune génération. Et puis c'est une émission dans laquelle je suis entourée d'artistes prestigieux avec lesquels on se comprend parce qu'on a eu des parcours similaires", confiait-elle à Voici.

Elle en a profité pour faire le parallèle avec Danse avec les Stars : "Avec Dals, on est dans une autre configuration. Ce sont des artistes ou des sportifs qui souhaitent un jour de toucher du doigt la technique de la danse. Mais même s'ils se jettent à 100% dans l'aventure, on touche la danse de façon superficielle (…) il ne s'agit pas seulement de reproduire un mouvement joli".

Une apparition dans "les bracelets rouges"

La danseuse étoile enchaîne les différents projets depuis quelques mois maintenant. Pour ses 40 ans de scène, elle se produit au théâtre de la Madeleine jusqu'au 31 décembre 2020 pour un spectacle des plus intimistes. Dans la Femme qui danse, elle a écrit des textes très personnels qui révèlent ses secrets d'artiste ainsi que sa vie d'étoile.

En plus de la danse, Marie-Claude Pietragalla, compagne du danseur Julien Derouault, continue son aventure sur petit écran. En attendant de savoir si l'émission Prodiges continuera pour une septième saison, elle se lance dans la comédie.

La danseuse sera au casting de la troisième saison de la série à succès sur TF1, Les Bracelets rouges. Elle viendra en tant que guest et jouera le rôle de Paula.

