Marie Drucker : ses rares confidences sur son rôle de mère

En 2016, Marie Drucker prenait une grande décision. Après plusieurs années de bons et loyaux services, la journaliste décidait de quitter la présentation du JT de France 2. Dans une interview accordée à RTL quelques jours après l'annonce de son départ, la nièce de Michel Drucker avait accepté de confier sur ce départ et avait avoué vouloir ""se consacrer à la présentation de magazines et à des projets de création".

Un départ qui avait attristé la chaîne. Mais Marie Drucker avait décidé de rester à France Télévisons pour produire des reportages. Michel Field avait déclaré à l'époque sur ses réseaux sociaux : "Toute la rédaction lui souhaite bonne chance et je la remercie chaleureusement d'avoir si bien incarné les valeurs du service public dans le traitement de l'actualité. Je suis ravi qu'elle reste fidèle à France Televisions".

"c'est l'autoroute de la joie"

Marie Drucker se consacre donc à ses nombreux projets et l'un d'entre eux lui prend beaucoup de temps. Elle vient de sortir son nouveau livre "En Forme !", disponible dès ce jeudi 29 avril dans lequel elle partage son "optimisme contagieux et ses idées pour vivre heureux au quotidien".

À cette occasion, elle a accepté de se confier dans les colonnes de Nice Matin. Marie Drucker s'est exprimée sur son rôle de mère. Un fils, Jean, qu'elle a eu à 40 ans. "J'ai la chance de toujours avoir l'impression d'être âgée de 25 ans ! C'est à 40 ans que j'ai eu mon fils. Je savais que la vie allait être très différente après sa naissance... Ça a été un souhait d'avoir un enfant pas trop tôt. Je préfère dire ça que 'tard'. C'est moins culpabilisant ! Le bon moment, c'est le bon moment pour soi".

Marie Drucker, plus heureuse que jamais confie ensuite : "On est plus accompli, on s'est débarrassé de choses encombrantes. C'est l'autoroute de la joie !"

Par J.F.