Marie Garet annoncée morte : elle se confie sur son hospitalisation

Marie Garet a pris la parole pour la première fois depuis qu'elle a été annoncée morte le 7 septembre. Un étrange message sur son compte Instagram avait semé le trouble avant que l’ancienne gagnante de Secret Story ne démente la rumeur. Alors qu'elle avait indiqué être hospitalisée sans en donner les raisons, le blogueur Aqababe a assuré que Marie Garet aurait été victime de violences conjugales de la part de son compagnon. Tandis que Dorian Baptiste a clamé son innocence dans Midi Libre en évoquant une dispute où sa compagne n'avait pas voulu le suivre, StarMag qui a interviewé Marie Garet, a indiqué que l'homme "fait l'objet d'une convocation judiciaire pour répondre de ses actes".

"Je ne sais pas ce qui s'est passé"

Sur cette nuit où elle s'est retrouvée à l’hôpital, Marie Garet a confié avoir encore des souvenirs flous. "Je me suis retrouvée aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai récupéré mon téléphone que quelques jours plus tard. Je n'étais pas dans mon état normal. J'ai été hospitalisée. Il y a un certain nombre de trous noirs chez moi. Peut-être que ça ressortira un jour, mais pour l'instant, j'ai du mal à me rappeler certaines choses", a-t-elle confié. Pour expliquer son message annonçant son décès, Marie Garet a évoqué que cela représentait ce qu'elle ressentait : "un black-out". "Ce soir-là, j’ai senti que Marie Garet n’était plus là et n'existait plus", a-t-elle assuré.

Sur le déroulement de la soirée, Marie Garet a raconté des faits similaires à la version de son compagnon avec qui elle est en couple depuis neuf mois. "Ce soir-là il ne s’est rien passé de plus que d’habitude. Je me suis pris la tête avec mon compagnon, pas plus fort que d’habitude. Je n’ai pas voulu repartir avec lui parce que je n’avais pas envie de me disputer avec lui,. (...) Je n’ai pas voulu rentrer. Et lui, ne voulant pas me laisser seule, m’a un peu tirée violemment par le bras et à ce moment-là, des filles ont vu la situation", a-t-elle raconté avant que la situation ne prenne une autre ampleur lorsque les témoins ont appelé la police. "La police est arrivée et en voyant que je n'étais pas bien, ils ont appelé les pompiers et ils m'ont convaincue de rentrer dans la voiture. Et à partir de là, je pense qu'ils ont ressenti cet épuisement psychologique et qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'anormal", a-t-elle poursuivi. Depuis cet incident, Marie Garet n'a pas revu son compagnon avec qui elle est en contact.

Par Marie Merlet