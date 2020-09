Marie Garet annoncée morte : elle sort du silence et dénonce des "propos calomnieux"

Dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 septembre, les fans de Marie Garet ont découvert une étrange publication postée sur le compte Instagram de la jeune femme. En légende d'une photo sur fond noir, le message suivant a été écrit : "Marie est décédée cette nuit". Une publication qui a suscité l'inquiétude des internautes. À ce moment-là, un piratage de son compte avait été évoqué par la twittosphère.

Un peu plus tard, dans sa story Instagram, le blogueur Aqababe a annoncé que l'ancienne gagnante de "Secret Story" aurait été victime de violences conjugales. En couple depuis plusieurs mois avec un mystérieux jeune homme, Marie Garet aurait été "massacrée" et "laissée pour morte" par ce dernier, lors d'une soirée à Montpellier.

Elle confirme son hospitalisation

Ce mardi 8 septembre, Marie Garet a refait surface sur Instagram. Et cette dernière a tenu à faire une mise au point sur tout ce qui s'est dit la concernant. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne", a-t-elle tout d'abord écrit.

Elle a ensuite réagi aux révélations faites par Aqababe. Et autant dire qu'elle ne compte pas se laisser faire. "Je démens donc tous ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aquabike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc s'il vous plaît de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne, vous qui m'avez toujours suivie et soutenue".

Par Non Stop People TV