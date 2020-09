Marie Garet annoncée morte : Son compagnon sort du silence

Les fans de marie Garet ont eu une véritable frayeur le 7 septembre dernier lorsque la page Instagram de l’ancienne gagnante de Secret Story a annoncé la jeune femme morte. Rapidement, le blogueur Aqababe a annoncé que Marie Garet aurait été victime de violences conjugales de la part de son compagnon, puisque ce dernier aurait "massacré" la jeune femme lors d’une soirée à Montpellier. Mais finalement, Marie Garet a fait une mise au point : "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne". Face à l’emballement médiatique, le compagnon de Marie Garet est finalement sorti de son silence.

"Je l’ai tirée par le bras"

Auprès de Midi Libre, Dorian Baptiste a clamé son innocence et a donné sa version des faits : "Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Dimanche, on est sorti à la Dune, à La Grande-Motte. On s’est disputé, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l’ai tirée par le bras, puis j’ai décidé de rentrer seul. Je suis passé à la marina prendre quelques affaires, puis j’ai rejoint le domicile d’un ami. Je me suis couché… et le lendemain matin, c’était un cataclysme". L’homme a par ailleurs confié que Marie Garet a bien été hospitalisée : "Mais pas en soins intensifs comme j’ai pu le lire. Et certainement pas pour avoir reçu des coups. Je me suis rendu à l’hôpital, mais pour cause de mesures sanitaires, je n’ai pas pu la voir. J’ai pris de ses nouvelles et je suis rentré à Alès". Dorian Baptiste a décidé d’engager les services d’un avocat pour intenter une action en justice pour diffamation.

Par Alexia Felix