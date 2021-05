Marie Garet : de retour sur Instagram, elle annonce une surprise pour 2021

C'est une relation qui intrigue les fans de l'ancienne star de télé-réalité. Depuis un long moment, Marie Garet s'était faite très discrète sur les réseaux sociaux, un comportement qui n'était pas dans son habitude. En septembre dernier, un poste sur Instagram avait alerté tous ses abonnés. "Marie est décédée" était-il écrit dans une publication. Très rapidement, les rumeurs ont été démenties par la principale intéressée, mais Marie Garet avait cependant précisé avoir été hospitalisée... Et des soupçons se sont tournés vers son compagnon, Dorian Baptiste. De plus, le 9 novembre dernier, la jeune femme avait été retrouvée dans les rues d'Alès "le visage tuméfié et du sang dans les cheveux". Si depuis cette histoire, Marie Garet était absente, ce lundi 3 mai, l'ex compagne de Geoffrey a fait son grand retour sur Instagram avec une bonne nouvelle !

"2021 année pleine d’événements"

Un nouveau cliché qui alimente davantage de rumeurs. Marie Garet a en effet partagé une photo sur son compte Instagram en compagnie de Dorian Baptiste, prouvant ainsi qu'ils sont toujours ensemble. Si cette photo a réchauffé le cœur des fans de la star de télé-réalité, elle en a également intrigué plus d'un avec un message égnimatique. "Nous, 2021 année pleine d’événements et de belles surprises", a-t-elle écrit en légende de sa publication avant d'ajouter : "De retour... merci à vous tous d’être toujours là et de continuer à croire en moi, en Dorian et moi, d’être fidèles.." Certains se sont alors interrogés sur ces belles surprises annoncées. "Bébé en route ?", a demandé un abonné pendant qu'un autre a commenté : "À quand le bébé et le mariage ?". Marie Garet et Dorian Baptiste vont-ils agrandir leur famille ?

Par Solène Sab