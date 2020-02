Marie-Josée Croze : abandonnée par sa mère, elle revient sur son enfance difficile

Ce soir, lundi 24 février, France 2 diffusera le troisième épisode de la série internationale Mirage dans laquelle on retrouve Marie-Josée Croze. La comédienne joue le rôle de Claire, une jeune femme qui perd l’amour de sa vie, incarné par Clive Standen déjà aperçu dans Vikings, en Thaïlande, lors du tsunami de 2004. Quelques années plus tard, elle décide de refaire sa vie et part s’installer à Abu Dhabi avec son fils et son nouveau compagnon. Dans un bar, elle retrouve l’homme qui a disparu quelques années plutôt. C’est alors qu’une immense traque commence, entre action, intrigue et espionnage, difficile de ne pas se prendre au jeu ! Mais avant d’incarner cette femme forte, Marie-Josée Croze a eu un parcours semé d’embuches. À l’occasion de la sortie de cette nouvelle série, elle s’est prêtée au jeu des interviews. Elle en a profité pour s’exprimer sur son enfance difficile.

"J’ai un tempérament qui ne lâche pas"

L’actrice qui a déjà joué au côté de François Cluzet s’est confiée au magazine québécois Le Soleil au sujet de ce nouveau rôle, et plus particulièrement sur son tempérament qui est le reflet de l’enfance qu’elle a vécu. Adoptée à l’âge de 2 ans, elle se retrouve au sein d’une famille de quatre enfants, dont la mère n’avait alors, aucun désir d’adoption. "Elle avait déjà ses quatre gamins, et me gardait pour arrondir ses fins de mois parce que papa était camionneur et qu’un seul salaire ne suffisait pas". "Je suis capable d’envisager les réalités les plus dures et de les confronter. Je ne vis pas dans l’angélisme. J’ai appris très jeune à ne jamais me plaindre, à ne pas chercher des coupables autres que moi-même quand il y a des problèmes" explique-t-elle. "Cela m’a donné le sentiment que tout est possible, d’une certaine manière".

Par J.F.