Marie (Koh-Lanta) sublime en maillot de bain, sa séance photo sexy à Majorque

Marie n'a pas eu de chance. Lors du deuxième conseil de l'édition 2021 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", l'aventurière a été la première victime des armes secrètes. En effet, Magali l'avait choisie comme adversaire pour un duel d'équilibre. En le perdant, la jeune femme avait obtenu une voix contre elle. L'arme secrète de Candice n'avait pas non plus arrangé ses affaires. Eliminée, elle s'était confiée à nos confrères de Purepeople sur son élimination. Elle avait ainsi dit si elle en voulait ou non à Magali de l'avoir choise pour le duel.

"Non, pas du tout. Je savais qu'elle allait choisir une fille. Elle était plus proche des garçons. Et puis, elle voulait éclater le groupe des quatre jeunes filles. Au départ, elle voulait choisir Candice, mais cela n'a pas pu se faire car elle était immunisée par son talisman. Quand Denis Brogniart dit qu'il s'agit d'une épreuve d'équilibre, Magali n'a pas voulu prendre Maxine qui est très bonne dans le domaine. Il restait Laure et moi, c'est tombé sur moi. Mais ça aurait pu être n'importe qui".

"Je suis sous le charme"

Depuis son départ du jeu, Marie a gardé un lien avec ceux qui l'ont soutenue tout au long de la compétition. Et c'est sur Instagram qu'elle donne de ses nouvelles. Ainsi, mardi 25 mai 2021, elle a annoncé un tout nouveau projet. "En route vers le Marathon de Genève ! Départ jeudi 27 mai à 8h00... Ça va faire mal haha. Pour être honnête, j’y vais un peu au feeling, sans réelle prépa, mais pour passer un bon moment en compagnie de @stan_gruau et de @frenchadventurer. Et surtout, me relancer un peu dans la compétition et découvrir en courant cette superbe ville", a-t-elle posté en légende.

Quelques jours avant cette annonce, Marie avait posté des photos d'elle en maillot de bain. La jeune femme a participé à un shooting à Majorque. À la fois naturelle et souriante, elle s'est prêtée au jeu face au photographe. Et autant dire que le résultat a fait réagir sa communauté. "Tu es sublime", a posté une internaute. "Oh punaise, comme tu es belle ! Je suis sous le charme", a poursuivi un autre.

Par Clara P