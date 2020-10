Marie Laforêt : sa liaison secrète avec un réalisateur dévoilée

La chanteuse Marie Laforêt est morte le 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans, en Suisse, où elle résidait depuis 1978. A l'approche du premier anniversaire de sa mort, les révélations s'enchaînent dans les médias. La semaine dernière, sa fille Debora Kahn-Sriber s'est par exemple confiée en interview pour lever le voile sur les circonstances du décès de sa mère qui se savait condamnée deux mois avant sa mort : "Elle était très sereine sur le sujet parce que très chrétienne, très croyante. Ma mère souffrait d'un cancer des os qui s'était généralisé" a-t-elle révélé.



Ce jeudi 29 octobre 2020, un livre posthume, écrit par Marie Laforêt avant son décès, va paraître aux Editions Michel Lafon. Dans cet ouvrage intitulé "Nous n'avons pas d'autre choix que de croire" la chanteuse se confie sans tabou sur sa vie privée. Ces pages, consultées par Gala, révèlent notamment la première grande histoire d'amour vécue par la chanteuse, avec le réalisateur Louis Malle.

UnE passion secrète

A cette époque, Marie Laforêt était loin d'être connue et n'avait que 20 ans. La radio Europe 1 organise alors le concours Naissance d'une étoile, la future comédienne fait partie des candidats et le réalisateur est membre du jury. Au premier regard, il tombe sous le charme de la chanteuse. "C’est venu d’un coup cet instant de cristal et douloureux. En un regard échangé. Violence d’éternité. J’ai aimé. Complètement. Définitivement. Il a compris qu’il n’était plus seul" écrit Marie Laforêt en expliquant que le réalisateur tente sa chance un soir de juin, en étant ivre. La chanteuse précise aussi qu'elle est vierge et qu'elle se "laisse faire" avant de vivre quelque fort et unique.



Finalement, la chanteuse et le réalisateur s'éloignent et se quittent avant qu'il tente une nouvelle approche : "Plus tard, deux ans plus tard, après un silence de deux ans, après mon divorce calamiteux d’avec un crétin mythomane, Louis au téléphone voulut. Ensemble toujours. Pour toujours" écrit-elle. Elle refuse cependant de le revoir et rencontre quelques années plus tard, Judas Azueolos, père de ses deux enfants aînés, puis épouse Alain Kahn-Sriber, père de sa troisième fille.

Par E.S.