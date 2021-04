Marie Portolano : cette célèbre émission qu'elle va animer sur M6

Animatrice pendant sept ans sur Canal +, Marie Portolano va débarquer sur M6. L'ancienne chroniqueuse du Canal Football Club, a fait ses adieux à son émission "Canal Sports Club" et a décidé de quitter la chaîne avant la diffusion de son documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" sur le sexisme dans le journalisme sportif. La journaliste va désormais se tourner vers le divertissement chez M6 avec plusieurs projets en préparation. Tandis qu'elle devrait animer des "soirées autour de la musique", Marie Portolano va aussi récupérer une émission phare de la chaîne : "Le Meilleur pâtissier", révèle Le Parisien ce 1er avril. Le tournage de la dixième saison de l’émission culinaire doit débuter fin avril, toujours au château de Groussay, dans les Yvelines.

Marie Portolano succède à Julia Vignali

Marie Portolano va ainsi succéder à Julia Vignali qui a décidé de quitter M6. Animatrice du "Meilleur pâtissier" depuis quatre ans, la compagne de Kad Merad a souhaité "se consacrer à des projets de productions télévisuelles et cinématographiques". "J'ai décidé d'arrêter l'animation du Meilleur pâtissier et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à coeur", a-t-elle confié auprès de Puremédias. Les téléspectateurs pourront toutefois retrouver Julia Vignali dans la quatrième saison du "Meilleur pâtissier : les professionnels", attendue pour l'été 2021.

Par Marie Merlet