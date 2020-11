Marie Portolano : durement touché par la covid-19, elle se confie

Olivier Véran l'a annoncé durant sa conférence de presse ce jeudi 5 novembre, "la deuxième vague est là". En effet, de plus en plus de Français sont contaminés par la covid-19. Et pour faire face à cette augmentation des cas, le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau confinement. Une décision qui divise. En effet, certains ne comprennent pas l'utilité de fermer les petits commerçants, tandis que d'autres estiment que la santé est plus importante.

Olivier Véran a tenu à rappeler que tous les âges sont concernés, c'est pourquoi, il est nécessaire de respecter les gestes barrières à tout prix. Et ce n'est pas Marie Portolano qui dira le contraire.

"faites attention"

La journaliste du Canal Sports Club a été touchée par le virus il y a plusieurs jours maintenant. Absente des plateaux télés, Marie Portolano avait posté un message sur son compte Instagram pour avertir qu'elle fêtait son anniversaire confinée et malade. Récemment, elle informait ses fans sur son état de santé. Et il semblerait que ce dernier ne s'améliore pas. La compagne de Grégoire Ludig vient de poster une nouvelle story sur son compte Instagram qui n'apporte pas de bonnes nouvelles. "Je sais que c'est anxiogène et qu'on en a marre. Mais j'ai 35 ans, je suis en bonne santé et ça fait 12 jours que j'ai le Covid. Je ne peux pas encore retourner travailler car la situation ne s'améliore pas chez moi. C'est vraiment un sale truc. Faites attention".

Par J.F.