Marie s'infiltre au meeting de Cédric Villani, elle est accusée de "réflexions sexistes"

Marie s'infiltre enchaîne les polémiques ces derniers mois. Après avoir fait une apparition pendant le défilé Chanel à la Fashion Week de Paris, la comédienne a fait scandale en novembre dernier lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes. Présente au sein du cortège, la jeune femme s'était montrée vêtue d'une robe violette et d'un fouet. Elle incitait alors les passantes à se défouler sur deux hommes torse-nu qui étaient avec elle. Et ce mercredi 5 février, Marie s'infiltre a de nouveau fait parler d'elle lors d'un meeting de campagne de Cédric Villani au Trianon. Avant que le député ne prenne la parole devant ses militants, Marie s'infiltre tente de monter sur l'estrade, mais est bloquée par le service de sécurité. C'est finalement Cédric Villani qui lui permet de venir à ses côtés : "Bonjour Marie s'infiltre, on l'applaudit bien fort ! Poème ou pas poème pour Marie s'infiltre ? Allez, on donne sa chance à Marie".

Un poème au contenu douteux

Prenant la place de Cédric Villani, Marie s'infiltre, habillée d'un costume trois-pièce et d'une cravate, se lance alors dans un poème au contenu très douteux : "Oh, prince des araignées, vivement que tu viennes à régner. Ô Villani, toi l’incompris, ils n’ont pas ton QI ! Certainement pas Rachida Dati. Les mathématiques te donnent la trique. Plus que les gros lolos d’Anne Hidalgo. Pas besoin de théorème pour prouver combien on t’aime. Pas besoin de faire de calculs pour voir que Griveaux, tu l’en…". Malheureusement pour Marie s'infiltre, son passage sur scène a provoqué la colère de Marlène Schiappa. La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a vivement réagi sur Twitter : "Si cette campagne pouvait se passer des réflexions sexistes ce serait mieux pour Paris & tout le monde". Un conseiller de Cédric Villani a expliqué que l'intervention de Marie s'infiltre "n'était pas prévue, elle visait à troller le meeting". De son côté, Marie s'infiltre a réagi au message de Marlène Schiappa sur Instagram : "Chère Marlene Schiappa, je suis sûre que vos lolos sont aussi beaux que ceux de Anne Hidalgo".

Je découvre cette vidéo du meeting de Cédric Villani où une intervenante parle, sur scène et en présence du candidat, des « gros lolos d’Hidalgo ».

Si cette campagne pouvait se passer des réflexions sexistes ce serait mieux pour #Paris & tout le monde.#sexisme — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) February 7, 2020

Par Alexia Felix