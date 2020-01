Marie s’infiltre : comment elle gère les bad buzz (exclu vidéo)

Présente à un défilé de Marine Le Pen, défilant à la Gay Pride ou aux côtés des militants de la Manif pour tous, les caméras cachées de Marie s’infiltre font très régulièrement le buzz. L’une de ses plus récentes a même fait le tour du monde. La comédienne a réussi lors de la dernière Paris Fashion Week à monter sur le podium du défilé Chanel avant de se faire sortir manu militari par Gigi Hadid. Mais toutes ses vidéos sont loin de faire l’unanimité. Sa venue à la manifestation contre les féminicides avec des hommes tenus en laisse n’a pas eu l’effet escompté. Comment gère-t-elle ces bad buzz ? "Qu’est-ce que c’est que le projet d’une satire ? C’est de s’attaquer à chaque élément de la société, à chaque groupe. De pouvoir démontrer par l’absurde, par le ridicule, tout ce qu’il y a de grotesque dans la société aujourd’hui. Donc je suis obligée de m’attaquer à chaque groupe", explique dans un premier temps celle qui est passée sur les bancs de Sciences Po.

L’humoriste estime n’avoir pas fait d’erreur pour l’instant

"Il s’avère que parfois, il y a un consensus bien-pensant autour de certains groupes qui le prennent plus mal et qui sont plus susceptibles comme pour la Gay Pride", continue Marie s’infiltre. Est-ce que les insultes ou remarques qu’elle peut recevoir la touchent ? "Ça ne me touche pas car je n’ai pas encore fait d’erreur ni de gaffe", répond-elle. "Si j’ai fait une gaffe ou que je trouve quelque chose que j’ai fait de moralement injuste, je m’excuserai à ce moment-là. Tant que je ne fais pas d’erreur, que je fais mon travail, qui est de montrer des choses avec satire, avec humour et provocation, […] pour moi il n’y a pas de problème dessus", ajoute Marie s’infiltre.

Par Ambre L