Marie-Sophie Lacarrau : ce petit geste discret au début du JT adressé à sa grand-mère

Depuis le 4 janvier dernier, Marie-Sophie Lacarrau a pris les rennes du JT de TF1. En effet, en septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut annonçait qu'il quittait la présentation du journal après 33 ans de bons et loyaux services. Quelques semaines après, la direction de TF1 dévoilait sa remplaçante après quelques semaines de suspense. Le 18 février dernier, la journaliste a dû faire face à un incident quasi inédit. Alors qu'elle allait commencer son JT, elle a annoncé que ce dernier était annulé suite à une panne importante du système informatique. "Bonjour et bienvenue dans ce 13 heures... Mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit, nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre JT. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique…"

un petit geste très discret

Et pourtant, Marie-Sophie Lacarrau a un petit rituel porte-bonheur. Dans un entretien accordé à "Télé 7 Jours", la journaliste s'est confiée sur sa vie de famille en lien avec le JT de TF1. Une vie professionnelle et personnelle pas toujours facile à conjuguer : "En plus du journal, il faut que le frigo soit plein, que chacun y trouve ce qu'il aime, qu'il y ait suffisamment de copies doubles dans le classeur...Il faut être partout, comme toutes les mamans".



Marie-Sophie Lacarrau s'est ensuite confiée sur sa relation très forte avec sa grand-mère paternelle. Tellement forte, que tous les jours, elle lui adresse un petit signe très discret que personne n'a réussi à déceler au début du JT de TF1. "Ce rituel nous fait beaucoup sourire, car il n'y a qu'elle qui peut le voir. Comme ça, chaque jour, je suis d'une manière un peu particulière avec elle, et c'est une grande chance".

Par J.F.