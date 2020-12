Marie-Sophie Lacarrau : comment elle prépare son arrivée au JT

Les jours sont désormais comptés pour Jean-Pierre Pernaut. En effet, le 18 décembre prochain, le présentateur préféré des Français passera le flambeau après trente-trois ans de bons et loyaux services. Le journaliste gardera malgré tout un pied dans le groupe TF1 puisqu'il gardera une émission sur LCI. Il animera un programme consacré à ces valeurs régionales qu'il défend depuis plusieurs années maintenant dans ses JT. Son départ fait suite à plusieurs problèmes de santé, et sa femme, Nathalie Marquay lui a demandé de lever le pied. Après plusieurs semaines de spéculation concernant son remplaçant, c'est Marie-Sophie Lacarrau, qui présentait le JT sur France 2 qui prend donc la relève.

Un tour de France des régions

A seulement quelques jours de son arrivée au JT, la journaliste qui sera présente pour le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut prépare donc son arrivée. Selon les informations du Parisien, Marie-Sophie Lacarrau a commencé "un tour de France des bureaux de TF1 en régions". Elle visite les nombreuses antennes locales afin de rencontrer toutes les équipes, en commençant par la rédaction de Lyon. Une rencontre chaleureuse et amicale comme le rapporte le quotidien. Marie-Sophie Lacarrau a fait savoir son attachement aux régions et aux sujets locaux : "Je suis simplement venue vous dire : ne changez rien ! Ni la manière dont vous racontez les histoires ni le respect avec lequel vous allez à la rencontre des personnages que vous mettez à l'honneur ! Il faut que nous restions proches du terroir et de nos traditions."

Par J.F.