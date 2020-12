Marie-Sophie Lacarrau en froid avec France 2 ? Elle répond

En septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut faisait une annonce fracassante. Après plus de 33 ans aux commandes du journal télévisé de 13H de TF1, le présentateur a décidé quitter son poste. Une décision prise en concertation avec sa femme Nathalie Marquay et pour des raisons de santé. Pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, la direction de TF1 a recruté Marie-Sophie Lacarrau. Ancienne présentatrice du JT de 13H de France 2, Marie-Sophie Lacarrau a été privée d’adieux aux téléspectateurs de la chaîne publique. Un coup dur pour Marie-Sophie Lacarrau qui estime que son départ a été "un peu violent et surprenant", comme elle l’a confié au "Journal du dimanche". Alors, Marie-Sophie Lacarrau a-t-elle gardé de bonnes relations avec France Télévisions ?

"Les choses se sont aplanies"

À en croire les récentes déclarations de Laurent Guimier, chef de l’information de France Télévisions, la réponse est non. "Elle est tout de même à l’origine de son départ chez notre principal concurrent pour y faire la même chose. Très bien, au revoir. On s’est quittés sans animosité, mais elle a pris ses responsabilités", avait-il lâché dans les pages du "Parisien". De son côté, Marie-Sophie Lacarrau se dit "tournée vers le 4 janvier", date à laquelle elle présentera son tout premier JT de 13H sur TF1. "Les choses se sont aplanies car le temps est passé, assure-t-elle à "Télé Star". Pour ma part, je suis clairement tournée vers le 4 janvier. Tout ce qui s’est déroulé avant est digéré. Seul compte l’instant présent".

Par Matilde A.