Marie-Sophie Lacarrau : Jean-Pierre Pernaut est-il satisfait de sa remplaçante ?

Le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut faisait ses adieux au JT de 13 heures, après 33 ans de bons et loyaux services. Pour sa dernière, le journaliste a accueilli sur son plateau sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau qu’il continue de suivre. Comme des millions de Français, le visage phare de la Une a assisté à son premier journal. "J’ai regardé avec plaisir la première semaine. Marie-Sophie s’est remarquablement adaptée. Elle commence à lui apporter sa personnalité. Je trouve ça formidable", a-t-il confié lors d’un entretien avec Télé Poche.

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Nathalie Marquay était revenue sur la réaction de son compagnon : "Il avait le cœur qui palpitait à fond, et il avait peur pour elle, c’est ça qui était touchant. Je pense que ça lui a redonné des souvenirs de son premier 13 heures. Franchement, au début, on l’a trouvée stressée, ce qui est normal, car elle avait une énorme pression, puis on l’a trouvée parfaite. Elle était très bien, elle était dans le ton, comme Jean-Pierre. Elle était formidable, elle était pétillante".

Marie-Sophie Lacarrau meilleur que Jean-Pierre Pernaut ?

Une succession qui semble se dérouler pour le mieux puisque la journaliste rencontre un succès fou. Avec 5,8 millions de téléspectateurs à l'heure du déjeuner, soit 42,6% de l'ensemble du public, depuis le 4 janvier 2021, elle dépasse les audiences de son prédécesseur Jean-Pierre Pernaut. Un succès qu’avait prédit ce dernier dans les couloirs de TF1 : "Vous verrez, Marie-Sophie Lacarrau fera plus que moi".

Loin d’avoir pris sa retraite, JPP est désormais aux commandes de plusieurs émissions. Ainsi, il s’est réjoui auprès de nos confrères : "J’ai un emploi du temps quand même assez chargé avec trois émissions importantes : celle du samedi sur LCI qu’on enregistre le vendredi, mon site internet JPPTV qui met à disposition des milliers de reportages sur les richesses de notre patrimoine. Je vais aussi commencer à tourner un grand reportage". À tous ses projets, s’ajoute la publication le 11 février prochain de son autobiographique "33 ans avec vous", aux éditions Michel Lafon.

