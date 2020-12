Marie-Sophie Lacarrau : le précieux cadeau de Jean-Pierre Pernaut pour son arrivée au 13h de TF1

Marie-Sophie Lacarrau s'apprête à prendre le relais le lundi 4 janvier 2021. Après 33 ans de présentation du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut a décidé de passer la main à la journaliste. Heureux de ce choix, le présentateur s'est dit très "content que la transition se passe bien", sur LCI. Déjà habituée à l'exercice puisqu'elle a présenté le JT de 13h de France 2 depuis plusieurs années, Marie-Sophie Lacarrau est prête à se lancer dans cette nouvelle aventure. "Quand je prépare, quand j’écris (le journal télévisé, ndlr), je pense à mon entourage, à ma tante, à mes copines, avec l’idée que tout doit être compris par le plus grand nombre. TF1 a un public large, sans doute plus familial (que France 2, ndlr), et ça me va très bien. J’ai commencé ma carrière à France 3 régional. Ce JT, c’est comme un retour aux sources", a-t-elle confié dans le JDD.

Le cadeau de Jean-Pierre Pernaut

Pour promouvoir l'arrivée de la journaliste sur TF1, la chaîne privée a partagé une vidéo humoristique où Marie-Sophie Lacarrau reçoit un précieux cadeau de la part de Jean-Pierre Pernaut. Dans son bureau, le présentateur qui connaît déjà un véritable succès avec sa plateforme JPPTV, accueille sa successeuse pour lui une pile de carnets, mais pas n'importe lesquels. "Journalistiquement on te connaît bien, mais le journal de 13h c’est aussi le terroir. Alors pour t’aider, trente ans de notes, de petites fiches, j’ai tout noté", lui offre-t-il, avant d'évoquer les sujets de ses notes : "Charentaises, tu connais les charentaises (...) Là c'est la recette du calisson d'Aix (...) la ficelle picarde, y'a toutes les fiches là-dedans. Y'a tout, les plus beaux villages de France, les appellations d'origine contrôlée, voilà c'est cadeau", poursuit le présentateur. "Merci Jean-Pierre, avec ça il ne peut rien m’arriver", s'est rassurée Marie-Sophie Lacarrau.

Pour l’arrivée de à la tête du le 4 janvier, lui a offert un petit cadeau — TF1 (@TF1) December 25, 2020

Par Marie Merlet