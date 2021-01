Marie-Sophie Lacarrau : le tendre message reçu de la part de Julian Bugier

Cela fait quelques semaines que les regards sont tournés vers Marie-Sophie Lacarrau. L'ancienne journaliste de France 2 remplace depuis ce lundi 4 janvier Jean-Pierre Pernaut. L'emblématique présentateur du JT de TF1 a décidé de passer le flambeau le 18 décembre dernier après quelques soucis de santé.

Le 17 septembre après l'annonce de son transfert, la journaliste a été remplacée sans pouvoir faire des adieux aux téléspectateurs de France 2. Elle a été remplacée par Nathanaël de Rincquesen, avant la prise de fonction de Julian Bugier ce lundi 4 janvier.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs de guerre froide entre Marie-Sophie Lacarrau et France 2 naissent. Laurent Guimier, chef de l'information chez France Télévisions avait réagi à son départ dans les colonnes du "Parisien".

"Bravo ma chère Marie-Sophie Lacarrau"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas été tendre envers Marie-Sophie Lacarrau : "Elle est tout de même à l’origine de son départ chez notre principal concurrent pour y faire la même chose. Très bien, au revoir. On s’est quittés sans animosité, mais elle a pris ses responsabilités".

Marie-Sophie Lacarrau avait tenté d'apaiser les tensions en déclarant à Télé Star : "Les choses se sont aplanies car le temps est passé. Pour ma part, je suis clairement tournée vers le 4 janvier. Tout ce qui s’est déroulé avant est digéré. Seul compte l’instant présent".

Malgré tout, la journaliste peut compter sur le soutien de son remplaçant, Julian Bugier. Ce dernier lui a adressé un tendre message sur Twitter quelques heures après son premier journal. "Bravo ma chère Marie-Sophie Lacarrau pour ce premier JT de 13h. Je te souhaite le meilleur pour 2021".

Bravo ma chère @MSLacarrau pour ce premier JT #13h

Je te souhaite le meilleur pour 2021

et il paraît qu’on recommence aujourd’hui @France2tv — Julian Bugier (@JulianBugier) January 5, 2021

