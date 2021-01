Marie-Sophie Lacarrau : pari réussi pour son premier 13h de TF1 ? Twitter a tranché

Le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut a présenté son tout dernier JT de 13h sur TF1, après 33 ans d'antenne. Une dernière marquée par de nombreuses surprises, notamment par la venue de ses proches, à savoir sa femme Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Lou et Tom. À la toute fin de son journal, le journaliste de 70 ans a livré un discours d'adieux très émouvant, en direct.

"Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts (...) Ça a été une extraordinaire aventure. Merci à mes 3 patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelisson. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c'est l'âme du journal. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma mère qui n'a jamais loupé un journal", disait-il, des sanglots dans la voix.

Un sans-faute ?

Ce lundi 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau a pris les rênes du journal de 13h sur TF1. Elle a, dans un premier temps, rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut. "Très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13h (...) J'ai un voeu. J'espère bien tisser, au plus vite, avec vous, ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut pendant 33 ans", a-t-elle dit. Elle a poursuivi son journal en mêlant sujets d'actualité et reportages régionaux. Qu'en a pensé Twitter ?

"Bravo et chapeau à Marie-Sophie Lacarrau. Perso, après cinq minutes de son journal, j'ai complètement oublié Jean-Pierre Pernaut", a posté un internaute. "Elle impose son style sans faire oublier celui de son prédécesseur", a poursuivi un autre. Malgré son stress, Marie-Sophie Lacarrau a su convaincre, beaucoup d'internautes la félicitant pour son professionnalisme et sa sympathie affichée à l'écran. "Elle est gentille, douce, avec des petites touches d'humour et parle très bien", a commenté un Twittos. "On retrouve le style du journal, avec peut-être un petit plus : celui de la nouveauté sans doute, mais aussi le sourire de cette très jolie et sympathique journaliste", a poursuivi un autre.

Excellente présentation de Marie-Sophie Lacarrau !

On retrouve le style du Journal, avec un peut-être un petit plus : celui de la nouveauté sans doute mais aussi le sourire de cette très jolie et sympathique journaliste.

Et bravo aux équipes de reportages, toujours aussi beaux ! — Ariane Grammat (@ArianeGrammat) January 4, 2021

Un grand grand bravo à @MSLacarrau!

Elle garde le style initial de @pernautjp tout en incorporant son style.

De plus, elle est gentille, douce avec des petites touches d'humour et parle très bien. Bonne suite à elle, j'y crois #TF1 #Jt13h #JT13H #MarieSophieLacarrau — Observateur Télé mais pas que! (@observateurtele) January 4, 2021

Un baptême réussi pour Marie-Sophie #Lacarrau #Le13H. Elle impose son style sans faire oublier celui de son prédécesseur. Pro, posée, dans la totale continuité de Jean-Pierre #Pernaut. Un sans faute. #TF1 — Clem Garin (@clem_garin) January 4, 2021

La pauvre, elle est archie stressée Marie Sophie Lacarrau — Edwige (@Edwigee_M) January 4, 2021

Elle a l'air grave stressée bichette Marie-Sophie Lacarrau #jt13h — (@steelaandv__) January 4, 2021

Par Non Stop People TV