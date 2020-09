Marie-Sophie Lacarrau : pourquoi elle ne fera pas ses adieux aux téléspectateurs de France 2

Mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le journaliste de 70 ans quittera la présentation du JT de 13 heures sur TF1 à la fin de l'année. S'il a expliqué les raisons de son choix dans une vidéo postée sur Twitter, sa femme Nathalie Marquay a apporté des précisions sur son départ dans "Morandini Live". "On en a parlé tous les deux longuement pendant nos vacances et c'est vrai que je pense que c'est important qu'il lève le pied. Il a réfléchi, on a bien réfléchi tous les deux et puis voilà, faut qu'on profite encore", confiait-elle.

Jeudi 17 septembre, TF1 a annoncé via un communiqué l'arrivée de Marie-Sophie Lacarrau à la tête du 13 heures de TF1. Dès le 4 janvier prochain, elle sera aux commandes du journal télévisé. Une nomination qui en a surpris plus d'un, Jacques Legros ou encore David Pujadas ayant été pressentis pour prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut. Sur Twitter, ce dernier a félicité sa remplaçante. "Bienvenue Marie-Sophie Lacarrau ! Je garde le fauteuil tout chaud jusqu'à la fin de l'année. Le JT de 13 heures est un journal magique avec une équipe et des correspondants en régions qui le sont tout autant. À très vite..." a-t-il posté.

Déjà remplacée sur France 2

D'après des informations dévoilées par Le Parisien, la nouvelle de son départ de France 2 pour TF1 aurait été communiquée par la journaliste à sa direction le jeudi après-midi. Un chef de la rédaction aurait même appris la nouvelle par "un push du Figaro". Ce dernier a confié : "On est estomaqué". Face à la brutalité de la nouvelle, la chaîne aurait pris la décision d'écarter Marie-Sophie Lacarrau de l'antenne.

Ainsi, la journaliste ne pourra pas faire ses adieux au JT de 13h de France 2. "Marie-Sophie Lacarrau sera exemptée de préavis. Elle ne présentera plus le journal et ne pourra donc pas dire au revoir aux téléspectateurs de France 2. Elle sera remplacée dès ce vendredi par Nathanaël de Rincquesen, joker depuis 12 ans", ont indiqué nos confrères.

Nous sommes heureux d'accueillir Marie-Sophie Lacarrau qui présentera #Le13H de @TF1LeJT à partir du 4 janvier 2021.

Bienvenue à TF1 ! pic.twitter.com/7U35NqrYFZ — TF1 (@TF1) September 17, 2020

Bienvenue @MSLacarrau ! Je garde le fauteuil tout chaud jusqu’à la fin de l’année. Le #JT13h est un journal magique avec une équipe et des correspondants en régions qui le sont tout autant A très vite...- https://t.co/sCXOZnwfki — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) September 17, 2020

Quel honneur de rejoindre la rédaction de TF1 et de succéder à @pernautjp !

Merci à @gillespelisson et @ThThuillier pour leur confiance. J’ai hâte !

Merci aussi à la rédaction de @France2tv et à @Francetele pour ces très belles années.

Je n’oublierai rien ! — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) September 17, 2020

