Marie-Sophie Lacarrau : Pourquoi elle ne veut plus parler de ses enfants

En succédant à Jean-Pierre Pernaut aux commandes du JT de 13h de TF1, la vie de Marie-Sophie Lacarrau a basculé. Soudain beaucoup plus médiatisée, la journaliste doit depuis répondre à des sollicitations toujours plus nombreuses. Et forcément les questions portent parfois sur sa vie privée. Marie-Sophie Lacarrau s'est donc de temps en temps confiée ces derniers mois sur ses enfants. A priori toutefois, ça ne devrait plus arriver. Dans une interview accordée ce dimanche au Parisien, celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut explique avoir amèrement regretté de s'être confiée sur certains sujets, notamment celui de ses enfants : "Je n’en parlerai pas davantage. Dans certaines interviews, il m’est arrivé d’évoquer mes enfants sans en dire énormément et je n’en peux plus de voir mes propos déformés et sortis de leur contexte" a-t-elle déclaré.

Marie-Sophie Lacarrau a ensuite indiqué plus précisément les propos qu'elle avait regrettés : "Récemment, j’ai lu que j’avais sacrifié mes enfants pour en arriver où je suis ! C’est faux et horrible, ils sont toujours passés avant tout. Donc c’est terminé, je n’en parlerai plus". La journaliste fait ici référence à une interview accordée il y a quelques semaines à nos confrères de Télé-Loisirs. Elle se confiait alors sur les sacrifices qu'elle avait dû consentir pour bâtir sa carrière : "Toutes les années où j'ai été joker, j'ai sacrifié mes vacances en famille. Je n'ai pas eu d'été pendant un moment. Ça c'était pas évident" confiait-elle notamment. Des propos visiblement parfois interprétés d'une façon qui n'a donc pas plu à la nouvelle présentatrice du 13h de TF1.

