Mariés au premier regard : Anissa bientôt dans une télé-réalité ? Sa mère Cécile réagit

Depuis quelques années maintenant, M6 diffuse sa nouvelle émission "Mariés au premier regard". Une émission avec un concept on ne peut plus simple mais malgré tout très osé. Et pour cause, des spécialistes tentent de former des duos sur des bases scientifiques. Le couple choisi se retrouve alors… mais à l'église ! En effet, ils ont à peine le temps de faire connaissance qu'ils se marient déjà. Une émission longtemps critiquée par certaines personnes qui déploraient le fait que le mariage était totalement banalisé. Mais à chaque diffusion, le programme marche toujours autant. Et cela fait plusieurs semaines maintenant que l'on découvre le rapprochement entre Cécile et Alain.

"Ça peut détruire la vie de quelqu'un"

Mais une personne fait particulièrement parler depuis le début du programme, Anissa, la fille de Cécile. Cette jeune femme a fait mourir de rire les internautes avec ces remarques parfois étonnantes et certains d'entre eux lui promettent déjà un bel avenir ! En effet, ils ont été nombreux à avouer qu'il verrait bien la jeune femme dans une émission de télé-réalité. Et ces derniers ont visé juste ! Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Cécile a fait quelques révélations au sujet de sa fille qui aurait déjà été contactée pour faire de la télé-réalité.

Une proposition qu'elle a fermement refusée : "Maintenant, ce n'est pas qu'elle est à l'aise devant les caméras, c'est surtout qu'elle ne les voit pas ! (Rires) Dans Touche pas à mon poste elle est super à l'aise car elle est comme moi : sans filtre, authentique et vraie ! Anissa a déjà été démarchée pour faire de la télé-réalité. Après je ne vois pas l'intérêt pour elle, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui se passe en ce moment c'est catastrophique. Ça peut détruire la vie de quelqu'un" a-t-elle expliqué.

Par J.F.