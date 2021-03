Mariés au premier regard : Cécile fait de grosses révélations sur son rapprochement avec Alain

M6 a lancé la nouvelle saison de "Mariés au premier regard". Une émission avec un concept on ne peut plus simple mais malgré tout très osé. Et pour cause, des spécialistes tentent de former des duos sur des bases scientifiques. Le couple choisi se retrouve alors… mais à l'église ! En effet, ils ont à peine le temps de faire connaissance qu'ils se marient déjà. Une émission longtemps critiquée par certaines personnes qui déploraient le fait que le mariage était totalement banalisé. Mais à chaque diffusion, le programme marche toujours autant.

La semaine dernière, les téléspectateurs assistaient à la drôle de rencontre entre Cécile et Alain. La jeune femme a été invitée sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" le 16 mars dernier pour revenir sur son expérience. Bien qu'elle n'ait pas le droit de révéler si elle est encore en couple avec Alain, elle s'est permise quelques révélations sur leur rapprochement.

"On n'enfile pas des perles !"

Mais avant cela, la candidate de "Mariés au premier regard" a dénoncé le montage de l'émission. Selon elle, elle est passée pour une personne hautaine car certaines séquences ont été coupées. "Il faut savoir qu'à la réception, on a commencé à voir un lien se créer. Malheureusement à l'image, on ne le voit pas. On me fait passer pour une personne hautaine et une personne qui s'en fout complètement de lui", a-t-elle dit.

Cécile s'est ensuite confiée sans tabou sur les rapprochements entre Alain et elle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans la poche ! "Écoutez, on a 41 ans... On n'enfile pas des perles. À un moment donné... C'est la vérité, c'est naturel. On est des êtres humains avant tout. Vous allez voir au fil des épisodes qu'il y a eu un déblocage de ma part. J'ai réussi à enlever cette carapace", a-t-elle poursuivi.

