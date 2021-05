Mariés au premier regard - Cécile : pourquoi elle est contrainte de déménager

La cinquième saison de "Mariés au premier regard" s’est achevée la semaine dernière et nous avons découvert que seul le couple formé par Laura et Clément a pris la décision de divorcer. Cécile et Alain - qui font partie des candidats les plus appréciés de cette édition - ont donc décidé de rester unis par les liens du mariage, mais ont promis de faire des efforts pour mieux communiquer. Heureux d’avoir pu participer à cette expérience, les jeunes mariés ont néanmoins pointé du doigt le montage de l’émission. "Je passe pour un macho sexiste qui n’en branle pas une", avait par exemple confié Alain en voyant les images d’un week-end passé chez lui avec Cécile venue de Marseille pour être à ses côtés.

"D'ailleurs, je vais déménager"

Aujourd’hui, c’est au tour de Cécile d’exprimer sa colère. La jeune femme a en effet expliqué que le manque de discrétion de la production a eu de terribles conséquences sur son quotidien : "J’ai même accéléré le retour de ma fille Anissa à la maison pour la protéger. Des gens viennent me voir sur ma terrasse, c’est flippant. Dans la rue, c’est aussi impressionnant. C’est totalement disproportionné. On n’a pas fait de l’humanitaire, je n’ai pas traversé la Manche à un bras ! C’est limite malaisant. Des gens font des choses extraordinaires et n’arrivent pas à se faire connaître et nous, parce qu’on passe deux mois à la télé…" a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Télé Loisirs.

Ce dimanche 16 mai 2021, à la veille de la diffusion du numéro spécial où nous allons découvrir ce que les candidats sont devenus six mois après le bilan final, Cécile a de nouveau poussé un coup de gueule sur Instagram : "Cette notoriété est éphémère. Du jour au lendemain on vous reconnaît […] Ce n’est pas facile. On vient chez moi et ça, je déteste. Merci la production qui a filmé ma résidence, d’ailleurs je vais déménager… On m’appelle aussi la nuit sur mon téléphone. Mais sinon ce n’est que de la bienveillance avec des gens heureux de me rencontrer dans la rue".

Par E.S.