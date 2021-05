Mariés au premier regard : comment un couple à réussi à s'enfuir durant le tournage

Si les anciennes saisons de "Mariés au premier regard" ont souvent été marquées par des noces qui ont viré au conflit et à la rupture, cette cinquième édition est littéralement synonyme d’alchimie parfaite ! Cécile et Alain, Yannick et Mélina, Marianne et Aurélien ou encore Laure et Matthieu… tous les couples formés par les experts semblent être faits pour durer.

Et à quelques heures de la diffusion d’un nouvel épisode, un couple vient d’ailleurs de faire une surprenante révélation sur le tournage. Il s’agit de Laure et Matthieu, couple compatible à 79 %, au sein duquel l’humour est le maître-mot. Leur lune de miel a été si parfaite que l’ancienne nageuse et le cordiste n’ont pu s’empêcher d’élaborer un stratagème pour passer encore plus de temps ensemble. Si dans l’épisode diffusé la semaine dernière, Matthieu dépose son épouse à son appartement à Paris, avant de rentrer à son domicile, il s’avère qu’ils sont en réalité restés ensemble.

Laure fuit chez Matthieu en cachette

"Ce que l’on voit c’est que je laisse Laure chez elle après la lune de miel. Et en vrai, j’ai demandé au taxi de faire le tour de chez elle et de récupérer Laure pour s’échapper sans les caméras. On a fui les caméras, sorry la prod" a expliqué Matthieu dans sa story Instagram.

"Je me suis changée, Matthieu a fait demi-tour avec le taxi, je suis sortie par une autre porte, et hop ! On est passés en taxi devant l’équipe de tournage mais on s’est cachés" a ajouté Laure fière d’avoir réussi à duper les équipes de production. La jeune femme a donc été forcée d’avouer qu’elle a surjoué la scène où elle découvre la maison de son mari : "Oui, j’avais déjà vu la maison. Il n’y a pas eu de scène 'découverte' car la prod' a vite compris qu’on leur avait joué un tour. On s’est fait rouspéter ! Pan pan cul cul !". La complicité de Laure et Matthieu sur les réseaux sociaux laisse penser que les jeunes mariés seraient toujours en couple à l’heure actuelle…

