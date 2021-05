Mariés au premier regard : Les confidences glaçantes de Marianne sur sa violente dispute avec Aurélien

Ce lundi 3 mai, l'épisode 9 de la cinquième saison de "Mariés au premier regard" a été diffusé sur M6. Autant dire que les rebondissements et les tensions étaient au rendez-vous. Si le couple formé par Melania et Yannick a eu sa première grosse dispute depuis son mariage, un autre couple a également connu quelques moments de tension. Et pour cause... Après leur lune de miel idyllique, Aurélien a posé ses valises chez son épouse et au moment de la visite, les choses ne se sont pas passées comme prévu... Marianne avait oublié de retirer une photo d'elle en compagnie de son ex, qui était accrochée sur son frigo. Si elle l'a fait grossièrement devant son mari, ce dernier a préféré ne pas relever son geste... Néanmoins, le lendemain, alors que le couple était un peu distant, Marianne a voulu crever l'abcès et revenir sur ce fameux cliché. Son mari a été catégorique, il ne veut plus qu'elle ait aucun lien avec ses ex...

"certaines limites ont été franchies"

Et la dispute s'est poursuivie hors écrans, prenant de grosses proportions. D'après Marianne, la situation est allée "trop loin" et les téléspectateurs se demandent si leur couple pourrait résister à une telle épreuve. Face caméra, la jeune femme est apparue en pleurs dans cet épisode de "Mariés au premier regard" : "Une simple discussion qui s'est envenimée. (...) Le ton est monté et certaines limites ont été franchies. Je me suis pris un tsunami dans la figure", a-t-elle regretté avant de poursuivre : "Ça fait deux jours que je pleure. (...) J'ai vraiment découvert un visage de mon mari que j'ai du mal à avaler. Clairement, il m'a manqué de respect". Si dans l'épisode, Marianne est restée assez vague, elle a fait des confidences glaçantes à Télé-Loisirs sur cette brouille.

"J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancœur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou et m'a dit : 'Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Toi et moi, c'est mort ! Les experts se sont clairement foutus de moi. Tout ce que j'ai demandé à ne pas avoir chez une femme, je le retrouve chez toi", s'est-elle souvenue avant de continuer le récit de son (ex?) mari : "Ils voulaient avoir les jumeaux dans l'émission, ils ne m'ont trouvé personne, alors ils m'ont mis n'importe qui !'. J'étais tellement choquée que je ne répondais pas alors que j'ai un caractère assez impulsif. Je ne voulais pas envenimer les choses. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Pendant deux heures, deux heures et demi, je m'en suis pris plein la tête".

Bientôt divorcés ?

Une situation qui l'a beaucoup peinée et qui est allée bien trop loin. "Comme je n'ai pas confiance en moi, je me disais que c'était moi qui avais tort et m'excusais de tout", a-t-elle également confié : "Je ne me suis pas reconnue. Quand je l'ai laissé à la gare le lendemain, j'étais en pleurs. Ce sont mes amis qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas fautive, que je n'avais pas à me remettre en question autant, qu'il était allé trop loin et qu'il m'avait manqué de respect". Mais alors, vont-ils rester ensemble ou demander le divorce lors de leur bilan face aux experts ? Les paris sont ouverts !

Par Solène Sab