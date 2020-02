Mariés au premier regard : Mélodie touchée par un tragique drame familial

Mélodie et Adrien font partie des jeunes mariés les plus intrigants de cette saison 4 de "Mariés au premier regard". S'ils se sont dit "oui" devant leurs familles et leurs amis respectifs à la mairie de Grans, les deux jeunes gens peinent à instaurer une véritable complicité et une réelle tendresse au fil des semaines.

Si l'attitude très "froide" et très distante de la jeune femme de 29 ans a vivement été pointée du doigt sur les réseaux sociaux, son époux Adrien a quant à lui révélé sur le plateau de TPMP, qu'ils sont toujours mariés à l'heure actuelle.



Mélodie face à la mort de sa petite sœur

Lors d'un entretien accordé à TVMAG, la candidate originaire de Lyon s'est livrée sur les coulisses du tournage de ce programme hors du commun. Mélodie révèle notamment qu'elle a perdu sa sœur, peu de temps après l'immersion des caméras de la chaîne M6 au sein de sa vie . Sa petite sœur Eléonore est morte alors qu'elle se trouvait hospitalisée depuis un an : "Elle souffrait d’anorexie et de boulimie, elle était relativement affaiblie mais était en mesure de se déplacer. J’ai demandé l’autorisation à la production de la convier à mon mariage mais cela m’a été refusé. C’était délicat comme situation, elle l’avait accepté et compris".



Dévastée par ce décès, Mélodie explique également qu'elles n'ont pas eu l'occasion de se dire adieu : "Elle m’avait rédigé une lettre qui m’a beaucoup touchée et que je n’ai découverte qu’après coup. Je n’ai jamais pu la remercier parce qu’elle est décédée quelques jours plus tard". Elle ajoute : "Avant qu’elle ne tombe malade, nous étions très proches, elle n’avait que deux ans de moins que moi. Sa maladie nous avait éloignés parce que je me sentais impuissante pour lui venir en aide et je ne le vivais pas forcément bien. Il m’avait fallu prendre de la distance…"



Par E.S.