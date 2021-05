Mariés au premier regard : quel rôle joue la production dans la procédure de divorce ? (Exclu vidéo)

Le 17 mai dernier, M6 a diffusé le dernier épisode de la cinquième saison de "Mariés au premier regard". Si pour certains couples, l'expérience a fonctionné, tout s'est arrêté pour Marianne et Emeline. Ces dernières étaient les invitées de Mickaël Dos Santos dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. L'occasion pour Marianne d'évoquer la relation qu'elle entretient avec la production et les experts qui encadrent cette expérience.

"Avec la production, tout se passe bien. Je suis même amie avec la journaliste qui m'a suivie pendant l'expérience. Les experts sont toujours là pour moi. Je sais que je peux les appeler. Pendant la diffusion, ça a été compliqué pour moi parce qu'il y a eu pas mal de polémiques. Ils ont été là pour moi et même aujourd'hui, je pense que si je les appelle, ils sont là. Donc très bons rapports pour moi", a-t-elle dit.

"La production ne se mêle pas du tout de notre divorce"

Dans la suite de l'entretien, Mickaël Dos Santos a voulu savoir si la production aidait les couples séparés dans leur procédure de divorce. "La production paie nos avocats pour le divorce pendant un an à partir de la dernière diffusion de l'émission", a répondu Marianne. Et de poursuivre : "Tout est pris en charge, mais par contre, ce sont nos avocats. Même si les factures vont à la production, il y a le secret professionnel entre avocats et clients donc la production ne se mêle pas du tout de notre divorce", a-t-elle expliqué.

Par contre, si le divorce a lieu "au-delà des un an", c'est au frais du couple qui divorce. "Je trouve ça normal et logique parce qu'on estime qu'à partir du moment où on vit ensemble pendant un an, c'est que l'émission a quand même fait son taff", a continué Marianne. Pour Emeline, la procédure de divorce avec Frédéric n'est pas encore entamée. "Ça va se faire. On va en discuter, on va se mettre d'accord", a-t-elle dit. Et à quelle hauteur sont les frais pour le divorce ? "Il y en a pour 1 500, 2 000 euros par personne, si ça se passe bien", a conclu Marianne.

