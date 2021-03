Mariés au premier regard : quelles sont les nouveautés de la saison 5 ?

Ce lundi 8 mars 2021, M6 donne le coup d’envoi de la saison 5 de Mariés au premier regard. Quatorze nouveaux célibataires se lancent dans la fameuse aventure pour tenter de trouver le grand amour en commençant par un mariage. Depuis son lancement en 2016, l’émission a engendré la célébration de 22 mariages, et comme chaque année c’est Yves Vidal, le maire du village de Grans qui se charge des formalités à la mairie.

Cinq ans après le début du lancement du programme en France, seuls trois couples ont tenu. Tiffany et Justin, rencontrés dans les coulisses de la saison 1 et aujourd’hui parents de deux petites filles. Charline et Vivien, qui s’étaient dit "oui" lors de la saison 3 sont toujours mariés à l’heure actuelle et sont parents d’une petite Victoire née en janvier 2021. Enfin, Élodie et Joachim, mariés lors de la saison 4 sont plus heureux que jamais et vivent ensemble. Ces trois couples donneront d'ailleurs de leurs nouvelles dans trois deuxièmes parties de soirée consécutives.

Les nouveautés de la saison 5

Cette année, le casting a été élargi à deux régions. Les candidats viennent donc de Marseille et de Paris et sont âgés de 25 à 41 ans. On note que le programme a dû s’adapter face à la crise sanitaire du coronavirus : "Cette année marquée par le Covid-19, les candidats se marient en extérieur, sur le parking de la mairie. Ils ont dû attendre huit mois après l’interruption des tournages. Quant aux voyages de noces, ils ont eu lieu en France dans des endroits tout aussi idylliques" a expliqué Virginie Dhers, directrice des programmes de Studio 89 Productions.

Parmi les candidats : des jumeaux de 36 ans Aurélien et Mathieu qui ont toujours espéré se marier le même jour. Si le premier espère trouver le grand amour, le second entend former une jolie famille recomposée puisqu’il est papa de deux enfants nés d’une précédente relation. Les enfants constituent d’ailleurs une grande nouveauté puisqu’ils auront la parole dans cette nouvelle saison pour s’exprimer au sujet de leurs parents célibataires.

Enfin, durant cette saison, nous suivrons une candidate mariée qui s’est retrouvée enceinte, cinq semaines après son mariage…

