Marilou Berry : ce film qui l'a totalement traumatisé

Marilou Berry se lance un nouveau challenge. Ce lundi 1er février, la jeune femme sera à l'affiche de la nouvelle série de TF1 "Je te promets", une adaptation française de la série américaine à succès, "This Is Us". La jeune maman jouera le rôle de Maud, qui est incarnée par Chrissy Metz dans la version américaine et qui n'est autre qu'une jeune femme en surpoids, rongée par la timidité et qui enchaîne les régimes.

Dans Paris Match, elle s'était confiée sur ce rôle et sur le fait qu'elle ne s'était pas du tout reconnue dans le personnage. "Elle a fait de la peur du regard de l'autre une faiblesse, ce qui est assez immature de sa part. Je ne la comprends pas. Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Mais certains de ses sentiments ont été les miens, et c'est un peu douloureux, bien que libérateur, de devoir les revivre."

"Ma mère a dû me sortir de la salle"

Il y a quelques jours, Marilou Berry a accordé une nouvelle interview "Popcorn" à Télé-Loisirs. Durant cette dernière, la jeune femme est revenue sur les meilleurs et les pires souvenirs qu'elle garde sur le cinéma. Et la fille de Josiane Balasko a avoué qu'un film l'avait particulièrement marqué, il s'agit de "L'ours", sorti en 1988. "C'était L'ours ! Ma mère m'avait emmené à l'avant-première. J'ai passé tout le temps que je suis restée dans le cinéma à hurler (...) Ma mère a dû me sortir de la salle !" Elle a ensuite dévoilé que son film préféré était "Big" pour une raison bien particulière : "J'ai été amoureuse de Tom Hanks toute ma jeunesse".

Par J.F.