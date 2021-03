Marilou Berry : elle réitère son soutien à Coline Berry

C'est une affaire qui a littéralement bouleversé la famille Berry. Cela fait quelques semaines maintenant que Richard Berry est accusé d'inceste par sa fille Coline. Cette dernière a déposé une plainte, expliquant que son père et son ancienne compagne Jeane Manson l'avait obligé à participer à plusieurs reprises à des "jeux sexuels". Des déclarations qui ont évidemment fait l'effet d'une bombe dans le monde du cinéma mais surtout au sein de la famille Berry. Marilou Berry a rapidement pris position pour sa cousine. Dans une story Instagram elle avait posté une photo avec elle pour montrer son soutien. Quelques jours plus tard, le 18 février dernier elle avait accordé une interview au magazine Paris Match et avait une nouvelle fois affirmé sa position.

Marilou berry ne laisse plus de place au doute

"On s’est disputés. Nous ne nous sommes plus revus. Et Coline a été mise au ban. Mon père et moi étions les seuls à la soutenir. C’était ma cousine la victime et au début, elle a décidé de ne pas porter plainte", rappelait la fille de Josiane Balasko. "Qui suis-je pour ne pas respecter ce choix ?"

Et ce lundi 29 mars, Marilou Berry continue encore une fois. En story sur son compte Instagram, l'actrice a dévoilé une nouvelle image postée par le compte "Protéger l'enfant" qui dénonce le peu de personnes jugées pour agressions sexuelles. Cette image explique que "seulement" 0,2 et 6% des plaintes aboutissent. Le compte ajoute ensuite "alors que l’on entend beaucoup qu’il faut libérer la parole, on constate que parler ne suffit pas. Les plaintes sont à une écrasante majorité classées sans suite, sans que cela ne signifie que les violences n’aient pas eu lieu. Les mécanismes judiciaires actuels découragent l’enfant à parler. Aujourd’hui en France les victimes sont découragées de porter plainte. Notre système oublie la protection de l’enfant."

Par J.F.