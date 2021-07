Marina Carrère d'Encausse : pourquoi elle quitte l'émission "Le Monde en face"

Marina Carrère d'Encausse est l'un des visages phares de France Télévisions. Depuis 2000, elle présente "Le Magazine de la santé". Ainsi, elle a collaboré avec Michel Cymes, Benoît Thévenet et plus récemment Jean-Marc Sène. Lundi 26 juillet 2021, l'animatrice de 58 ans était invitée dans l'émission "Le Club de l'Eté" sur Europe 1. L'occasion pour elle de parler de sa rentrée.

Si elle a confirmé son retour aux commandes du Magazine de la santé, elle a annoncé son départ d'un autre programme. "Je ne poursuis pas 'Le Monde en face' parce qu'en fait l'émission change un peu d'axe", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "D'abord il ne sera plus diffusé le mardi mais il sera diffusé le dimanche. Et il sera entièrement axé sur la géopolitique. Donc du coup ça n'est pas moi qui vais le faire".

Sept ans de présentation

Marina Carrère d'Encausse avait pris les commandes de l'émission "Le Monde en face" en 2014, à la suite des départs de Christine Ockrent et Carole Gaessler. Crée en 1987, le programme avait d'abord été diffusé sur TF1 avant de passer sur France 5 en 2009. Pour le moment, le nom de la personne qui lui succédera à la présentation de la huitième saison de l'émission n'a pas été annoncé. Mais Marina Carrère d'Encausse en a parlé au micro d'Europe 1.

"J'étais extrêmement heureuse de le faire mais c'est vrai que c'est tous les sujets sociétaux comme on appelle ça qui m'ont le plus intéressée. Bon, il y aura plus du tout ça à la rentrée donc c'est plus moi. À priori, je crois que c'est Caroline Roux qui doit prendre ce programme. Moi je continue bien sûr 'les Enquête de santé' tous les mois évidemment, le mardi soir", a-t-elle conclu.

Par Clara P